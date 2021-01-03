1590 إصابة جديدة بكورونا فى بلجيكا

سجلت بلجيكا 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 67 وفاة جديدة؛ ليبلغ عدد حالات الوفاة 19 ألفا و581 شخصا منذ ظهور الفيروس في البلاد.