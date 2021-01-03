المشدد 5 سنوات لمتهم باختلاس أجهزة طبية في المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار محمد وعضوية المستشارين كمال الدين همام وشريف كلحي، بالسجن المشدد 5 سنوات لأمين مخازن اختلس أجهزة طبية بمنطقة المرج.وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، قيام المتهم «أ.س»، 44 سنة، بصفته موظفًا عامًا أمين مخازن بعد بعيادة المرج الشاملة بالهيئة العامة للتأمين الصحي،باختلاس جهازين طيبين وجدا في حيازته بسبب وظيفته والمبينين وصفا بالأوراق والمقدر قيمتها بمبلغ 572 ألف جنيه مما أضر بجهة عمله.وأشارت التحقيقات، إلى أنه أثناء الجرد على عهدة المتهم تبين وجود عجز بعدد جهازين طيبين وبالفحص تبين اختلاس المتهم لهما، ما أضر بأموال جهة عمله.وتحرر محضر بالواقعة، قررت النيابة بعد التحقيقات إحالة المتهم للمحاكمة.