رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحقيق مع أطباء الحسينية في واقعة وفاة المرضى

الأحد 03/يناير/2021 - 02:11 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
الدستور
طباعة
تباشر نيابة الحسينية التحقيق في واقعة وفاة 4 من مرضى كوورنا في عزل مستشفي الحسينية مساء أمس، وذلك بعد تردد أقاويل بين الأهالي مفادها أن الوفاة جاءت بسبب نقص الأكسجين.

واستدعت النيابة مدير المستشفى وعددًا من الأطباء للاستماع لأقوالهم.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في بيان رسمي، أنه لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا بمستشفي الحسينية المركزي بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين من المستشفى، مشيرًا إلى أن عدد المتوفين 4 فقط كانوا على أجهزة تنفس صناعي، وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بالفيروس المستجد، كما أنهم من أصحاب أمراض مزمنة.

جاء ذلك ردًا على ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مصور من داخل مستشفى الحسينية المركزي، يُظهر وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاذه بالمستشفى.

وقال المحافظ إنه تم تشكيل لجنة فنية فور ظهور الفيديو، وأنه توجه للمستشفى للتأكد من صحة ما تم تداوله بخصوص نقص الأكسجين، وبالفحص تبين أن المتوفين 4 في عناية العزل من أصحاب الأمراض المزمنة، موضحًا أن إحدى الحالات كانت على «فنت»، و2 «سباب».

وذكر أن الأكسجين متوفر بالمستشفى، لافتًا إلى وجود 17 طفلًا بالحضانة وحالتين بالعناية العامة، و36 حالة إصابة بفيروس كورونا بقسم العزل، ولم يحدث أي وفيات بين هذه الحالات.

وذكر أن الاكسجين المغذي لمرضي كورونا بالعناية المركزة هو نفسه المغذي للحضانات والعناية العامة، ووقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذي «التانك»، ما يعني أنه لا يوجد نقص أو نفاذ بالأكسجين، بالإضافة إلى أنه توجد شبكة احتياطية للاستعانة بها حال حدوث أي مشكلة في خزان الأكسجين، ويتم تقديم الخدمات الصحية للمرضى بصورة مرضية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء

7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

قصة زواج وحيد حامد والإعلامية زينب سويدان

الصور

image description

لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط

image description

محافظة أسيوط تدعم حملات النظافة والتعقيم بمعدات كنس جديدة

image description

لمراجعة الجودة.. وفد من «التعليم العالي» يزور جامعة أسيوط

image description

ضبط أدوية غير مسجلة ومهربة في صيدليات بدمياط

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021

الخط الساخن للتطعيم في ألمانيا يواجه مشاكل في بدايته

633 باندا عملاقة في الأسر خلال 2020

دراسة: الأمريكيين الأغنياء لا يحصلون على رعاية صحية على مستوى عالمى

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

«همس الألوان».. 105 لوحة فنية تعيد رأفت أحمد لمصر بمعرض «ضي» (صور)

تأجيل حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية 2020

محمود عبد الشكور: وحيد حامد صاحب أهم ثلاثية في مواجهة الإرهاب

صلاح بيصار: وحيد حامد جعل من الدراما واقعًا وخيالًا وبهجة