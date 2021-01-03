التحقيق مع أطباء الحسينية في واقعة وفاة المرضى

تباشر نيابة الحسينية التحقيق في واقعة وفاة 4 من مرضى كوورنا في عزل مستشفي الحسينية مساء أمس، وذلك بعد تردد أقاويل بين الأهالي مفادها أن الوفاة جاءت بسبب نقص الأكسجين.واستدعت النيابة مدير المستشفى وعددًا من الأطباء للاستماع لأقوالهم.من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في بيان رسمي، أنه لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا بمستشفي الحسينية المركزي بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين من المستشفى، مشيرًا إلى أن عدد المتوفين 4 فقط كانوا على أجهزة تنفس صناعي، وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بالفيروس المستجد، كما أنهم من أصحاب أمراض مزمنة.جاء ذلك ردًا على ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مصور من داخل مستشفى الحسينية المركزي، يُظهر وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاذه بالمستشفى.وقال المحافظ إنه تم تشكيل لجنة فنية فور ظهور الفيديو، وأنه توجه للمستشفى للتأكد من صحة ما تم تداوله بخصوص نقص الأكسجين، وبالفحص تبين أن المتوفين 4 في عناية العزل من أصحاب الأمراض المزمنة، موضحًا أن إحدى الحالات كانت على «فنت»، و2 «سباب».وذكر أن الأكسجين متوفر بالمستشفى، لافتًا إلى وجود 17 طفلًا بالحضانة وحالتين بالعناية العامة، و36 حالة إصابة بفيروس كورونا بقسم العزل، ولم يحدث أي وفيات بين هذه الحالات.وذكر أن الاكسجين المغذي لمرضي كورونا بالعناية المركزة هو نفسه المغذي للحضانات والعناية العامة، ووقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذي «التانك»، ما يعني أنه لا يوجد نقص أو نفاذ بالأكسجين، بالإضافة إلى أنه توجد شبكة احتياطية للاستعانة بها حال حدوث أي مشكلة في خزان الأكسجين، ويتم تقديم الخدمات الصحية للمرضى بصورة مرضية.