مصرع لاجئة عراقية برصاص مجهولين في مخيم الهول

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن لاجئة عراقية لقيت مصرعها جراء طلق ناري أثناء وقوفها أمام خيمتها في القسم الخامس من مخيم الهول.يأتى ذلك في إطار الفوضى المتواصلة ضمن المخيم الواقع في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي.وفي 25 ديسمبر من العام الماضى، اغتال مسلحون مجهولون لاجئا عراقيا أمام خيمته، في القسم الثالث من مخيم الهول الخاص باللاجئين العراقيين شرقي الحسكة، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن اللاجئ كان متعاونا مع استخبارات «قسد» سابقا.