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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 151 ألف عبوة جيل وكحول مطهر مجهول المصدر بالإسكندرية

الأحد 03/يناير/2021 - 02:10 م
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 151 ألف عبوة "جيل مطهر وكحول ومستحضرات تجميل وصابون" دون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستهلاك لانتهاء تواريخ صلاحيتها، و5200 لتر كحول إيثيلى دون مستندات "مجهول المصدر"، داخل مصنع دون ترخيص، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل "بدون ترخيص"، غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تواريخ صلاحيتها قبل ترويجها بالأسواق.

تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 151080 عبوة "جيل مطهر وكحول ومستحضرات تجميل وصابون" دون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستهلاك لانتهاء تواريخ صلاحيتها، و5200 لتر كحول إيثيلى دون مستندات "مجهول المصدر"، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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