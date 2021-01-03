رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بيطري القاهرة» يوضح طرق الكشف على المعلبات الغذائية

الأحد 03/يناير/2021 - 02:10 م
الطب البيطري
الطب البيطري
مصطفى عبدالله
طباعة
أوضحت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة عن طرق فحص المعلبات الغذائية، طبقا لطرق الفحص الواردة بالقرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986، وتعددت طرق اكتشاف المعلبات الفاسدة بالفحص الظاهري، والغرض منه اكتشاف الثقوب، الصدأ، الانتفاخ، أو أي شواهد غير عادية، وجاءت طرق فحص المعلبات الغذائية كالتالي:

- الجس: وفيها يتم الضغط باليد لاكتشاف الانتفاخ بسبب دخول الهواء مما يؤدي لانتفاخ العبوة.

- الطرق:- وفيها يتم الطرق على طرف العلبة بالأصابع أو بالمطرقة الخشب، فالعلبة الصالحة تعطي صوتا مكتوم أما الفاسدة صوتها رنان لوجود هواء وغازات داخلها.

- الرج: لا تحدث معلبات اللحوم المتماسكة صوتا عند الرج بينما لو حدث صوت دل على تحلل سريع للمنتج وتكون غير صالحة، أو بسبب زيادة في نسبة إضافة الماء للحوم لمنع جفافها وفي هذه الحالة تكون العلبة صالحة وفي حالة الشك والتمييز تفتح بعض العلب وتعدم عند حدوث " تغير لون اللحوم،نعومة وتفكك القوام، حمضية الطعم، تزنخ الرائحة، خروج غازات) وتكون المعلبات غير صالحه للاستهلاك.

وتعدم المعلبات في حالة الانتفاخ أو الانبعاج والتسريب، والتي تحتوي على الاسوداد وهو تلون العلبة الداخلي أو سطح المحتويات باللون الأسود.

وأشارت مديرية الطب البيطري ان هناك طريقة أخرى وهي الفحص المعملى للمعلبات داخل المعامل المعتمدة في نطاق المحافظة، ولبيان مدى جودة المحتويات يجب وضع المعلبات داخل حضانات قبل الفحص لتنشيط نمو واكتشاف الميكروبات، ويتم الحكم عليها بتقدير نسب الرائحة، والقوام، والسوائل حسب النسب المقدرة في المعامل.

موضوعات متعلقة

حقيقة تداول أعلاف ولقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق تسببت في نفوق الدواجن

بدء فعاليات اجتماع مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

آخر تطورات الحالة الصحية ليسرا وهالة خليل وإيمان السيد

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

الصور

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد تانك الأكسجين وتقرر توسيع أماكن الاستقبال

image description

أول محضرين لعدم ارتداء الكمامة في دمياط

image description

لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط

image description

محافظة أسيوط تدعم حملات النظافة والتعقيم بمعدات كنس جديدة

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

بدء فعاليات اجتماع مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مقتل 18 على الأقل في انهيار سقف خلال جنازة قرب نيودلهي

اكتشاف كورونا في عينات مواد تغليف قطع غيار سيارات في الصين

نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021

الخط الساخن للتطعيم في ألمانيا يواجه مشاكل في بدايته

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
المزيد

الثقافة

تأجيل صالون الشباب للحد من انتشار فيروس كورونا

تعليق الأنشطة بقصر الفنون للحد من انتشار كورونا

قطاع الفنون التشكيلية يطرح معرض «علي حسان» للمشاهدة البانورامية

ورشة «المسرح الحركي» مع ميريت ميشيل بدار «هن»