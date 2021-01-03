«بيطري القاهرة» يوضح طرق الكشف على المعلبات الغذائية

أوضحت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة عن طرق فحص المعلبات الغذائية، طبقا لطرق الفحص الواردة بالقرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986، وتعددت طرق اكتشاف المعلبات الفاسدة بالفحص الظاهري، والغرض منه اكتشاف الثقوب، الصدأ، الانتفاخ، أو أي شواهد غير عادية، وجاءت طرق فحص المعلبات الغذائية كالتالي:- الجس: وفيها يتم الضغط باليد لاكتشاف الانتفاخ بسبب دخول الهواء مما يؤدي لانتفاخ العبوة.- الطرق:- وفيها يتم الطرق على طرف العلبة بالأصابع أو بالمطرقة الخشب، فالعلبة الصالحة تعطي صوتا مكتوم أما الفاسدة صوتها رنان لوجود هواء وغازات داخلها.- الرج: لا تحدث معلبات اللحوم المتماسكة صوتا عند الرج بينما لو حدث صوت دل على تحلل سريع للمنتج وتكون غير صالحة، أو بسبب زيادة في نسبة إضافة الماء للحوم لمنع جفافها وفي هذه الحالة تكون العلبة صالحة وفي حالة الشك والتمييز تفتح بعض العلب وتعدم عند حدوث " تغير لون اللحوم،نعومة وتفكك القوام، حمضية الطعم، تزنخ الرائحة، خروج غازات) وتكون المعلبات غير صالحه للاستهلاك.وتعدم المعلبات في حالة الانتفاخ أو الانبعاج والتسريب، والتي تحتوي على الاسوداد وهو تلون العلبة الداخلي أو سطح المحتويات باللون الأسود.وأشارت مديرية الطب البيطري ان هناك طريقة أخرى وهي الفحص المعملى للمعلبات داخل المعامل المعتمدة في نطاق المحافظة، ولبيان مدى جودة المحتويات يجب وضع المعلبات داخل حضانات قبل الفحص لتنشيط نمو واكتشاف الميكروبات، ويتم الحكم عليها بتقدير نسب الرائحة، والقوام، والسوائل حسب النسب المقدرة في المعامل.