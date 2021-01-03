جهاز تعمير دمياط الجديدة يبدأ تسليم 15 عمارة بمشروع سكن مصر

بدأ جهاز تعمير دمياط الجديدة، اليوم الأحد، تسليم 15 عمارة بإجمالي 358 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر جنوب الحي الأول بمدينة دمياط الجديدة.وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ العمارات بالكامل وإنهاء أعمال تنسيق الموقع والمرافق، مشيرا إلى أنه تم تركيب 3 أكشاك محولات بقدرة 500 كيلو فولت، وتربيط الكابلات واختبارها وتركيب شبكة الضغط المنخفض لإطلاق التيار الكهربائي بالعمارات.كما أكد رئيس الجهاز أنه يتم من اليوم تسليم الـ 15 عمارة بالمشروع لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع، وذلك بدءا من اليوم وحتي 25 فبراير القادم.