بورصة عمان تغلق تداولاتها على 7.6 مليون دينار

اغلقت بورصة عمان، اليوم الاحد، بتداول 7.7 مليون سهم، موزعة على 2369 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 7.6 مليون دينار.وارتفع مؤشر البورصة الى النقطة 1658، بنسبة 0.10 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 20 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 55 شركة، واستقرت أسعار أسهم 24 شركة اخرى.