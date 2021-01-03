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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التموين» توافق على صرف السلع التموينية بـ«عربيتي»

الأحد 03/يناير/2021 - 02:06 م
صرف السلع التموينية
صرف السلع التموينية
صلاح عامر
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وافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لأول مرة، على تفعيل ماكينات صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز بالمنافذ المتحركة لمشروع "عربيتي تحيا مصر" لشباب الخريجين، لتوفير كافة السلع التموينية والسلع الحرة البديلة للخبز في المناطق الأكثر احتياجا كأولوية، وشملت مناطق حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

وأرسلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مستند حصلت "الدستور" على نسخه منه، موجه إلى شركة "أفيت" للكروت الذكية من خلال الشركة المصرية لتجارة الجملة لتفعيل هذه الخدمة بدءا من الشهر الجاري للمنافذ المتحركة، على أن يتم إدخال وتسجيل قيمة المبيعات للسلع في الحساب الجاري للشركة المصرية لتجارة الجملة ببنك الإسكان والتعمير فرع المهندسين.

وأكد طارق ربيع، مدير أحد المنافذ المتحركة لمشروع "عربيتي تحيا مصر" لشباب الخريجين، أنه لأول مرة يتم السماح للمشروع باستلام ماكينة صرف لمقررات التموين وفارق نقاط الخبز بدءا من اليوم في مناطق حدائق أكتوبر، وهي من المناطق الأكثر احتياجا والتي تخلوا من وجود منافذ التموينـ، إذ هناك إقبال من المواطنين على استلام السلع لأول مرة من منافذ متحركة.

وأضاف ربيع لـ"الدستور"، أنه يتم تحديد جدول بالمناطق الارتكاز التي سيتم وقوف السيارة المتحركة لها وإرسال خريطة بتلك الأماكن والمواعيد وعدد الساعات التي يتم فيها العمل وإرسالها إلي إدارة تموين أكتوبر.

وأشار إلى أنه تم توفير السلع الأساسية والتي شملت طرح سلع السكر بـ8 جنيهات ونصف والأرز بـ8 جنيهات، والزيت بـ17 جنيها، والشاي بـ3 جنيهات والدقيق بسعر 6 جنيهات وسلع أخرى مثل الأجبان والمساحيق.

وتابع أن هذه الخدمة يتم توفيرها لسكان وأصحاب البطاقات التموينية بالجيزة، مضيفا أن أي بطاقة ذكية لها الحق في اختيار السلع التموينية التي تناسبها حسب قيمة كل بطاقة وعدد أفرادها ونصيب كل فرد بمتوسط 50 جنيها، لافتا إلى أن هذه السلع يتم صرفها من أول الشهر الجاري حتى نهايته ويتم السماح بصرف السلع البديلة للخبز حتى يوم 20 من كل شهر.

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