محمد أنور: أسعى لتقديم جزء ثاني وثالث من «إسعاف يونس»

قال الفنان الشاب محمد أنور، إنه بدأ التجهيز للجزئين الثاني والثالث من مسلسله الجديد "إسعاف يونس" المعروض حاليا على منصة "Watch It"، بعد ردود الفعل المبهرة التي حققها العمل مؤخرا.وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، إنه يرغب في تقديم جزئين من العمل على مستوى الجزء الأول من المسلسل أو بشكل أكثر إبهارا، وهو ما اتفق عليه طاقم العمل والمخرج معتز التوني، مشيرا إلى أنه يسعى لتقديم مزيدا من ضيوف الشرف المهمين في الأجزاء القادمة.يذكر أن مسلسل "إسعاف يونس" هو البطولة المطلقة الاولى لمحمد أنور في الدراما التليفزيونية، ويعرض يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع على منصة "Watch It"، ويشاركه البطولة كل من سارة سلامة، وهناء الشوربجي، ومنة عرفة، ومحمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، وأحمد فهمي، وعبير صبري، ومحمد عبد الرحمن، ومصطفى خاطر، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، وكريم محمود عبد العزيز.