محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائي لمتابعة سير العمل

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من مشروعات الأمن الغذائي بمدينة قنا لمتابعة سير العمل بها، رافقه خلال الزيارة المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة وردة بدوي مدير المشروعات وعدد من القيادات التنفيذية.بدأ المحافظ جولته بتفقد مصنع الأعلاف بمنطقة الشئون، واطمئن على العملية الإنتاجية، موضحا أن المصنع مقام على مساحة ٥ أفدنة، وتبلغ طاقته الإنتاجية 5 أطنان ساعة من أعلاف الماشية، فضلا عن خط إنتاج بطاقة 7 طن ساعة من أعلاف الدواجن، لافتا إلى أن المصنع يسهم في توفير الكميات اللازمة من العلف لمشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة.وأكد أن العلف الذي يتم إنتاجه يتميز بجودة عالية ومطابق للمواصفات المقررة من قبل وزارة الزراعة بهدف إعطاء قيمة غذائية عالية بما يسهم في تحقيق معدل نمو وتسمين جيد للحيوانات، ووجه الداودي مسئولي المصنع بضرورة الحفاظ على معدات التشغيل وعمل الصيانة الدورية لها.كما تابع المحافظ سير العمل بمشروعات (محطة الألبان 1، محطة الألبان 2، مصنع الألبان) بمنطقة المعنا، موصيا العاملين بتلك المشروعات الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.وأشار خلال زيارته لمصنع الألبان إلى أن المصنع يقوم بإنتاج أنواع جديدة من منتجات الألبان كالجبن الرومي، الجبن الدمياطي، الزبدة، السمنة وغيرها من مشتقات الألبان، مؤكدا أن المحافظة حريصة على توفير مختلف المنتجات الغذائية الصحية والأمنة وذات الجودة العالية بالأسعار المخفضة التي تتناسب مع كافة المواطنين.وخلال تفقده محطتي الألبان 2،1 أطمئن الداودي على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية، ووجه بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية من الإصابات بالأمراض المعدية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.