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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 3360 عبوة زيت فرامل غير مطابقة للمواصفات بالدقهلية

الأحد 03/يناير/2021 - 02:04 م
زيت فرامل غير مطابقة
زيت فرامل غير مطابقة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد في الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع، وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، مشيرا إلى قيام حملات تموينية على الأسواق والمحالّ التجارية أسفرت عن ضبط 3360 عبوة زيت فرامل للسيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية التي أقرها القانون، وقرر المحافظ على الفور إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لأعمال شئونها.

جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات الرقابة التموينية على الأسواق والمحالّ التجارية بنطاق المحافظة، وكلفه المحافظ بمتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين، أن الحملة المشار إليها تم تنفيذها بنطاق مركز ومدينة أجا بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية، وتم ضبط محل زيوت وشحوم بقرية برج النور يقوم بعرض زيت فرامل غير مطابق للمواصفات القياسية المصرية وتم التحفظ على 140 كرتونة، كل كرتونة تحتوي على 24 عبوة زنة غير مطابق للمواصفات وفقًا لنتيجة المعامل المركزية لوزارة التجارة والصناعة، مضيفا أنه تبين بان مصدر الزيت المشار إليه هو مصنع كائن بطنطا وقال إنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فإنه جاري حاليا متابعة السوق والبحث عن المنتج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجوده بالأسواق داخل محافظة الدقهلية.

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