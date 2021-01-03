رئيس مغاغة بالمنيا يتابع مشروعات التطوير والرصف والإنارة بالميادين

تفقد المهندس محمد سيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا أعمال الرصف والتجميل والإنارة والتطوير والمشاريع القائمة بالمدينة والقرى، حيث استعرض نسبة التنفيذ طبقا للجدول الزمني المعد سلفا لهذه المشاريع.وتفقد الرئيس المركز أثناء جولته أعمال التطوير المزمعة في مفترق بلهاسا والصينية التي تتوسط تفريعات الطرق للدائري الغربي والقرى المجاورة للوقوف على نسبة الإنجاز والتأكيد على الانتهاء من تطوير الميدان حسب الجداول الزمنية المضمنة بعقد التنفيذ والإنشاء داخل مدينة مغاغة.كما تفقد ميدان المطرانية وميدان المحطة لمتابعة أعمال الرصف والتمهيد ورمي أساسات الترية الزلطية والتجميل وأعمال الإنارة للطرق المزمع رصفها وأعمال الإنارة الجارية بسيف النصر التابعة لمجلس قروي ميانة.وشدد رئيس المركز علي تطبيق الإجراءات الوقائية والأحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتأكد من مدى التزام الجميع بذلك.