«مجلس مريم» يقدم «المسبحة الوردية» لكاثوليك مصر

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "المسبحة الوردية".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمجلس مريم سيدة مصر، بكاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمحافظة الإسكندرية.واحتفلت الكنائس الغربية بمختلف مذاهبها بعيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية، بينما تحتفل الكنيستين القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والانجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي بالعيد في السابع من يناير المقبل.