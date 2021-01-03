شمال سيناء: بدء تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامات ومنع التجمعات

أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة أن المحافظة بدأت في تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامات، موضحا أن الغرامة فورية، وستطبق على عدم ارتداء الكمامات في المصالح الحكومية والبنوك وجميع وسائل النقل وفي المناطق المزدحمة والأسواق التجارية.وأشار المحافظ في تصريح اليوم الأحد، إلى منع التجمعات وإقامة الأفراح وسرادقات العزاء، مؤكدًا على تغريم المنشآت المخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 4000 جنيه وإغلاقها لمدة 7 أيام، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم إغلاقها نهائيًا.وناشد المحافظ المواطنين بارتداء الكمامات الواقية والبعد عن التجمعات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مشددا على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية حرصا على المواطنين.