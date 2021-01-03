رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

في ذكرى رحيله.. عبد الوهاب الأسواني جبرتي الثقافة المصرية

الأحد 03/يناير/2021 - 02:02 م
عبد الوهاب الأسواني
عبد الوهاب الأسواني
خالد حماد
طباعة
تمر اليوم الذكرى الثانية لرحيل جبرتي الثقافة المصرية عبد الوهاب الأسواني، والذي رحل عن عالمنا في الـ3 من يناير عام 2019 عن عمر ناهز 85 عاما.

ولد الأسواني في أقصى جنوب مصر بقرية المنصورية التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان في عام 1934، هو أحد فرسان الكتابة، والتي جاءت في صور متعددة ما بين الكتابة الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، إلى جانب ذلك مارس واحترف الكتابة الصحفية، والذي يعد أحد فرسانها، فهو أحد المؤسسين للمشهد الصحفي الثقافي في مصر والعالم والعربي، فقد بدأ مشواره الصحفي مع أحد علامات الصحافة الثقافية "رجاء النقاش"، وعين براتب 40 جنيها شهريا، كان ذلك أول راتب يتقاضاه من العمل بمجلة الإذاعة والتليفزيون، رحلته مع الصحافة ظلت مجاورة لكتاباته الإبداعية، ولم تنقطع أبدا، ظل يمارس دور الصحفي المبدع في كل مطبوعة ثقافية عمل بها.

يشير الشاعر والكاتب الصحفي أحمد المريخي إلى أن الروائي عبد الوهاب الأسواني "قضى حياته كاملة خارج إطار السلطة فاكتسب احترام الجميع، وقدم خلال مسيرته الإبداعية ثماني روايات؛ "سلمى الأسوانية، وهبت العاصفة، اللسان المر، ابتسامة غير مفهومة، أخبار الدراويش، النمل الأبيض، كرم العنب، وإمبراطورية حمدان"، وثلاث مجموعات قصصية؛ "مملكة المطارحات العائلية، للقمر وجهان، وشال من القطيفة الصفراء".

جدير بالذكر أن الروائي عبد الوهاب الأسواتي حاز على العديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة جائزة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجماعية، بالاشتراك مع نادي القصة في العام 1970، وفي العام 1998 حصل على جائزة الدولة التشجيعية عن روايته "النمل الأبيض"، وفي 2011 حاز جائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعماله، وفي 3 يناير 2019 رحل عن عالمنا تاركًا وديعته، أعماله.

موضوعات متعلقة

بدء فعاليات اجتماع مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

السيسى يجدد الثقة فى نائبى رئيس «اقتصادية قناة السويس»

الإفتاء تعلق على صورة ممرضة مستشفى الحسينية بالشرقية

آخر تطورات الحالة الصحية ليسرا وهالة خليل وإيمان السيد

الصور

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد تانك الأكسجين وتقرر توسيع أماكن الاستقبال

image description

محافظ دمياط تحل أزمة تكدس المواطنين في «البريد» وتمدد العمل لـ9 ليلا

image description

أول محضرين لعدم ارتداء الكمامة في دمياط

image description

رئيس جامعة أسيوط يكشف أهم المشروعات المستهدف إنهائها في 2021

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

«الصحة العالمية» توضح إمكانية حدوث تحور في كورونا

الإفتاء: تخزين أدوية كورونا والمستلزمات الطبية من الكبائر

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مركز أبحاث: زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر ألوشيان بالقرب من ألاسكا

مقتل 18 على الأقل في انهيار سقف خلال جنازة قرب نيودلهي

اكتشاف كورونا في عينات مواد تغليف قطع غيار سيارات في الصين

نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021

أيام زمان

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
المزيد

الثقافة

أدهم العبودي يناقش أحدث أعماله «ما لم تروه ريحانة» بمكتبة تنمية

تأجيل صالون الشباب للحد من انتشار فيروس كورونا

تعليق الأنشطة بقصر الفنون للحد من انتشار كورونا

محمد إبراهيم طه: «الأميرة والرجل من العامة» حالات محسوسة أكثر منها ملموسة