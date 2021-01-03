في ذكرى رحيله.. عبد الوهاب الأسواني جبرتي الثقافة المصرية

تمر اليوم الذكرى الثانية لرحيل جبرتي الثقافة المصرية عبد الوهاب الأسواني، والذي رحل عن عالمنا في الـ3 من يناير عام 2019 عن عمر ناهز 85 عاما.ولد الأسواني في أقصى جنوب مصر بقرية المنصورية التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان في عام 1934، هو أحد فرسان الكتابة، والتي جاءت في صور متعددة ما بين الكتابة الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، إلى جانب ذلك مارس واحترف الكتابة الصحفية، والذي يعد أحد فرسانها، فهو أحد المؤسسين للمشهد الصحفي الثقافي في مصر والعالم والعربي، فقد بدأ مشواره الصحفي مع أحد علامات الصحافة الثقافية "رجاء النقاش"، وعين براتب 40 جنيها شهريا، كان ذلك أول راتب يتقاضاه من العمل بمجلة الإذاعة والتليفزيون، رحلته مع الصحافة ظلت مجاورة لكتاباته الإبداعية، ولم تنقطع أبدا، ظل يمارس دور الصحفي المبدع في كل مطبوعة ثقافية عمل بها.يشير الشاعر والكاتب الصحفي أحمد المريخي إلى أن الروائي عبد الوهاب الأسواني "قضى حياته كاملة خارج إطار السلطة فاكتسب احترام الجميع، وقدم خلال مسيرته الإبداعية ثماني روايات؛ "سلمى الأسوانية، وهبت العاصفة، اللسان المر، ابتسامة غير مفهومة، أخبار الدراويش، النمل الأبيض، كرم العنب، وإمبراطورية حمدان"، وثلاث مجموعات قصصية؛ "مملكة المطارحات العائلية، للقمر وجهان، وشال من القطيفة الصفراء".جدير بالذكر أن الروائي عبد الوهاب الأسواتي حاز على العديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة جائزة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجماعية، بالاشتراك مع نادي القصة في العام 1970، وفي العام 1998 حصل على جائزة الدولة التشجيعية عن روايته "النمل الأبيض"، وفي 2011 حاز جائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعماله، وفي 3 يناير 2019 رحل عن عالمنا تاركًا وديعته، أعماله.