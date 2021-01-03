الجزائر تقضي على 21 إرهابيًا

أعلنت الجزائر اليوم الأحد، القضاء على 21 إرهابيا واعتقال 9 آخرين إضافة إلى تسليم 7 إرهابيين أنفسهم خلال عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد خلال العام الماضى 2020.وأضافت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم الأحد، أن هذه العمليات أسفرت أيضا عن إلقاء القبض على 108 من عناصر الدعم والإسناد وتدمير251 وكرا للجماعات الإرهابية وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة ومختلف الأجهزة العسكرية وشبه العسكرية.وأوضح البيان أن العمليات تدخل في إطار التصدي لكل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.