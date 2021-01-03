«تعليم القليوبية» تتباع الإجراءات الاحترازية في المدارس

تفقد الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، صباح اليوم، المدرسة الرياضية ببنها ومدرسة 15 مايو.وتفقد الفيومي، تنفيذ والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا داخل المدارس، وتناوب العمل داخلها، كما تفقد حجرات الدراسة والمعامل وحجرات الأنشطة والملعب وبوابات التعقيم للاطمئنان على أعمال الصيانة والتعقيم المستمر.وشدد وكيل الوزارة على النظافة المستمرة للمدرسة والنواحي الجمالية وإظهار كل ما هو جميل بالمدرسة، بالأضافة إلى ضرورة تزيين المدارس بعلم مصر وعلم محافظة القليوبية، لتفعيل مبادرة "وطني في قلبي" التي تهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء داخل نفوس أبنائنا الطلاب والمعلمين.جاء ذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارة، بضرورة التشديد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض عدد الموظفين والحرص على تناوب العاملين في الحضور.