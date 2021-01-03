الأنبا يوسف أبو الخير يحتفل بارتداء الثوب الإكليريكي لأبانوب كرمي

احتفل الأنبا يوسف أبو الخير، المدبر البطريركي لإيبارشية سوهاج، بالقداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة ارتداء الشماس أبانوب كرمي للثوب الإكليريكي، وذلك بكنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بجهينة.شارك في الاحتفال الأب أبرام ماهر، وكيل الكلية الإكليريكية، والأب موسى كامل، مكون قسم اللاهوت، والأب أرميا عياد، راعي الكنيسة، ولفيف من الآباء القمامصة والكهنة والشمامسة الإكليريكيين والراهبات، وجزء من شعب الكنيسة مع مراعاة التباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية.واحتفلت الكنائس الغربية بمختلف مذاهبها بعيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية، بينما تحتفل الكنيستين القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والانجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي بالعيد في السابع من يناير المقبل.