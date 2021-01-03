ضبط 214 سائق أتوبيسات مدارس تعاطوا المخدرات أثناء القيادة

أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن المرور على (1203) مدارس، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (6893) من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية (214) سائقا منهم، وفحص (5110) حافلة مدارس تبين مخالفة (511) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.كما تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (11956) من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية (1122) سائقا منهم.كما تم ضبط (714151) مخالفة مرورية متنوعة.يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.