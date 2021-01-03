كيف يمكن تنسيق الجاكيت الجلد؟ خبيرة موضة تجيب (صور)



أصبح الجلد موضة موسم فصل شتاء عام 2021 وخاصة الجاكيت الجلد اصبح قطعة أساسية موجودة داخل دولاب جميع الأشخاص، تتحدث اليوم لـ"الدستور" مروة القاضي عن أفضل طريقة لارتداء الجاكيت الجلد في موسم فصل شتاء عام 2021.



- تنسيق الجاكيت الجلد مع البنطلون الجينز:

يمكن تنسيق الجاكيت الجلد مع أى موديل للبنطلون الجينز فسيكون البنطلون الجينز السكيني الضيق أو البوي فريند أو الواسع أو حتى متعدد الألوان مناسب للجاكيت الجلد أي كان تصميمه سواء كلاسيك أو عصري وحتى إن كان ملون أو أسود.

- لتنسيق الجاكيت الجلد مع الجيبة:

الكثير من الفتيات تتردد من ارتداء الجيبة مع الجاكيت الجلد، ويمكن ارتداء الجاكيت الجلد من الجيبة بشكل عصري جذاب فيمكن اختيار الجيبة بالقصة المستقيمة أو الـ Wrap أو البليسيه أو الماكسي، فهي ستكون مناسبة سواء كان الجاكيت طويل أو قصير.

- تنسيق الجاكيت الجلد مع الفساتين:

يمكن ارتداء الفساتين الشتوية مع الجاكيت الجلد حيث يمكن اختيار الجاكيت الجلد مع الفساتين القماش أو الصوف لاطلالة انيقة.

- ارتداء إطلالة كاملة من الجلد:

ارتداء جاكيت جلد مع بنطلون أو جيبة أو فستان جلد، يعطي مظهر أكثر أناقة بطريقة غير تقليدية مع إضافة بعض الإكسسوارات الجلد مثل الحقيبة أو الحذاء ويمكن اعتماد قطعة أخرى من أقمشة تقليدية بعيدًا عن الجلد.

- تنسيق الجاكيت الجلد المزين الفرو:

يعتبر الجاكيت الجلد الذي يتزين بالفرو من أبرز صيحات شتاء عام 2021 يمكن القيام بتنسيقه مع الملابس الرياضية الكاجوال بشكل غير تقليدي او اختياره مع البنطلونات أو الفساتين لإطلالة أنيقة مناسبة لهن بمختلف الأوقات.