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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

العميد السابق لـ«الدعوة الإسلامية»: التصوف الحقيقي من الكتاب والسنة

الأحد 03/يناير/2021 - 01:57 م
الدكتور جمال فاروق
الدكتور جمال فاروق
أميرة العناني
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عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم محاضرة بعنوان "شبهات حول التصوف الإسلامي"، حاضر بها الدكتور جمال فاروق، العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية، تناول خلالها الشبهات التي دارت حول التصوف الإسلامي، مؤكدًا على أنَّ المنهج الصوفي مبني على العلم، وأنه تحقيقا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما سُئل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك".

وأكد العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية، على أن التصوف الإسلامي منهج قائم على الكتاب والسنة، وقد وضع لها العلماء قواعد وضوابط تحفظه عن الأهواء، وتأتي الدورة الحادية عشر لـ35 إماما وداعية من دولة ليبيا، والتي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمقر مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لمدة شهر.

وذلك بهدف نشر فكر الأزهر الشريف بمرجعيته الوسطية، والتركيز على الإشكاليات التي تطرح في هذا العصر، وكيفية الرد عليها وتفنيدها، وغرس قيم الإسلام الوسطي وبيان صورته النقية البعيدة عن الغلو والتطرف وصقل مواهبهم الدعوية، من خلال برنامج علمي شرعي مكثف على أيدي كبار علماء الأزهر المتخصصين في مجالات العلوم الشرعية.

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