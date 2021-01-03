إعادة 16 سيارة مسروقة إلى أصحابها

أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن إعادة 15 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 576 قضية أحداث، ضبط 1072 قضية مصنفات فنية، وضبط 36642 قضية مرافق عامة.كما تم ضبط (714151) مخالفة مرورية متنوعة.يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.