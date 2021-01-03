أمن قنا يحرر طفل اختطف على يد مجهولين في فرشوط

تمكنت الأجهزة الأمنية في شمال محافظة قنا، من إعادة طفل بعد اختطافه من قبل مجهولين في سيارة ملاكي حمراء، مساء أمس، بعزبة هارون في مركز فرشوط.وقال مصدر أمني، إن الخاطفين بعد اختطاف الطفل، ساوموا أسرته من خلال رسالة على تطبيق "واتس آب" في تليفون شقيق المختطف، وتواصلوا معه تليفونيا ما ساعد في تحديد مكان الجناة بإحدى المناطق الجبلية بالقرب من مدينة قنا.كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، بقيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، باختطاف عبد العاطي مختار عبد العاطي، 6 أعوام من عزبة هارون بفرشوط.وكثفت الأجهزة الأمنية من تحرياتها، وأقامت الكمائن على الطرق العامة لتضييق الخناق على الخاطفين، وتمكنت من ضبط 4 متهمين وإعادة الطفل.وتجري حاليًا مباحث مركز فرشوط، التحقيق مع الخاطفين الأربعة، وجاري العرض على النيابة العامة.