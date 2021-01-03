بـ28 مليون جنيه.. تنفيذ 56% من أعمال تدعيم قناطر زفتى والمنصورية

يقوم قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، بتنفيذ خطة أعمال واستراتيجية تدعيم وصيانة كافة المنشآت والقناطر الكبرى في مصر، ومنها قناطر زفتى وادفينا، للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها.وبدأت الإدارة المركزية لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى، اليوم الأحد، أعمال تجفيف نهر النيل بدمياط، وبما يزيد عن منتصف المجرى المائي للفرع، بهدف صيانة وتأهيل الجزء الثاني من هدار خلف قناطر زفتي، والذي يأتي ضمن أعمال المرحلة الثانية لتدعيم القناطر، بالإضافة إلى أعمال تدعيم وتأهيل 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى، بقيمة 28 مليون جنيه.كما تواصل الإدارة المركزية، أعمال تدعيم هويس وقنطرة فم المنصورية، وقنطرة عمر بك، ضمن خطة المشروعات الكبرى التي يشرف قطاع الخزانات علي تنفيذها، حيث بلغت نسبة التنفيذ الفعلية 56%، ومن المخطط الانتهاء من أعمال زفتى مايو عام 2022.يذكر أن قناطر زفتى تقع فى قرية دهتورة على نهر النيل فرع رشيد، وتعد أحد أهم الممرات الرئيسية التى تربط محافظة الغربية بالدقهلية، وتعتبر أحد أهم الآثار المعمارية الفريدة داخل محافظة الغربية.