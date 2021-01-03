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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 8627 قضية مخدرات في المحافظات

الأحد 03/يناير/2021 - 01:55 م
نبات البانجو
نبات البانجو
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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أسفرت جهود وزارة الداخلية، خلال شهر، عن ضبط 8627 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 7307 متهمًا.

وعثر بحوزة المتهمين على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت واحد طن و141،381 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 668،844 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 97،821 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت 3،639 كيلو جرام، كمية من مخدر كوكاين وزنت 41 جرامًا، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 85،107 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 32،094 كيلو جرام، كمية من مخدر شابو وزنت 34،642 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 18،194 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4،535 كيلو جرام، كمية من مخدر فرجينيا وزنت 480 جرام، 293208 قرص مخدر، كمية من مخدر الآيس وزنت 774 جرامًا، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 1،694 كيلو جرام.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية، وتنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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