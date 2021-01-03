بعد شائعة عنه.. الشاب خالد يتصدر محركات البحث

تصدر اسم الفنان الجزائري الشاب خالد، قائمة الأكثر تداولًا في محرك البحث الشهير جوجل، عقب شائعة عن وفاته إثر حادث سيارة في الساعات الأخيرة أمس، ما جعل مواقع التواصل تضج لمعرفة مدى صحة تلك الأنباء.وعقب انتشار هذه الشائعة على مدى واسع خرج الشاب خالد، ونشر صورة له خلف إحدى سيارات السباقات، أمس السبت، في مدينة دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مدونًا عليها صحراء دبي.وجاءت معظم تعليقات متابعي الشاب خالد، على الصورة التي قام بنشرها عقب تردد الأنباء حيث كانت أغلب التعليقات هي تساؤلات عن حالته الصحية، ويذكر أن الشاب خالد يبلغ من العمر 60 عاما، فهو من مواليد 19 فبراير 1960، ومن مواليد حي سيدي الهواري بوهران في الجزائر.