لماذا تصدر صفوت الشريف تريند جوجل؟

- حفيد صفوت الشريف ينفى

-لوكميا وليست كورونا

تصدر اسم صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير جوجل، في الساعات الأخيرة من اليوم، عقب تداول أنباء حول إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكانت مصادر إعلامية متنوعة، قد أعلنت خلال الساعات الماضية إصابة الشريف بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى.وعقب تداول الأنباء بشكل واسع خرج حفيد صفوت الشريف ونفى محمد الشريف إصابة جده بفيروس كورونا المستجد، وأكد أنه يتمتع بصحة جيدة ولم يتم نقله إلى أي مستشفى حتى وقتنا هذا، كما نشر منشور مدونًا فيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "الحمد لله خبر غير صحيح بالكامل اتقوا الله".وعقب نفي حفيد الشريف، إصابة جده بوباء كورونا، ظهرت تأكيدات بأنه يجرى بصفة دورية تحاليل طبية وكشوفات للاطمئنان على حالته، وأنه بالفعل كان في أحد المستشفيات الكبيرة لمتابعة حالته الصحية، وليس كما تردد بسبب إصابته بكورونا وتم التأكيد بأن صفوت الشريف يقوم بالتردد على أحد المستشفيات بصفة دورية وليس لإصابته بفيروس كورونا، حيث كشفت ابنته "إيمان" في تصريحات أن والدها مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا)، وليس كورونا، وأنه يتلقى العلاج بصفة دورية.يذكر أن محكمة النقض قضت في يونيو الماضي، في حكم بات بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الشريف، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 99 مليون جنيه لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع، وتضمن الحكم مصادرة الكفالة.وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة، المستشار عبدالتواب إبراهيم قد قضت في 9 سبتمبر 2018، بمعاقبة، رئيس مجلس الشورى، الأسبق صفوت الشريف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 99 مليونا و49 ألفا و974 جنيها، وببراءة نجله إيهاب، في إعادة محاكمتهما في قضية الكسب غير المشروع، ولم يتم حبس الشريف عقب حكم الجنايات، نظرًا لإخلاء سبيله على ذمة القضية، وعدم حضوره جلسة النطق بالحكم.