شمال سيناء: إقامة مجمع للصناعات الحرفية بالعريش بـ50 مليون جنيه

قال وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة شمال سيناء المهندس محمد رضوان، إنه يجرى العمل حاليا لإقامة مجمع للصناعات الحرفية بالعريش بتكلفة 50 مليون جنيه، ومن المقر افتتاحه في شهر أبريل القادم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.وأوضح وكيل وزارة الإسكان في تصريح اليوم الأحد، المجمع يضم 47 ورشة حرفية في مختلف الأنشطة ومن بينها النجارة، والألوميتال، والكريتال، وتعبئة المواد الغذائية، والصناعات البلاستيكية، وكبس الخراطيم، وغير ذلك من الصناعات الحرفية.وأضاف أنه سيتم تجهيز الورش بالمعدات اللازمة، ويجرى العمل حاليا في الإنشاءات والمباني، كما تم توريد معدات 10 ورش منها، موضحا أن مجمع الصناعات يهدف إلى تجميع الورش وإخلاء مدينة العريش منها.جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي خصصت مبلغ 5 ملايين جنيه كمنحة لإعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية بالمنطقة، بالإضافة إلى تزويد المنطقة بـ6 محولات كهرباء جديدة بتكلفة 12 مليون جنيه، ويتم التنسيق مع شركة المياه لتوصيل خطوط مياه جديدة إلى المنطقة، حيث يقام المجمع على قطعة أرض تبلغ مساحتها كيلو مترا مربعا جنوب حي المساعيد بالعريش.