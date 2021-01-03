البطوطي: 1.1 ترليون دولار خسائر السياحة العالمية في 2020

قال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إن خسائر السياحة العالمية عام 2020 بلغت 1100 مليار دولار أمريكي، وتراجع أعداد السائحين من مليار و462 مليون عام 2019 إلى 300 مليون سائح عام 2020، في معدلات قريبة من معدلات الثمانينيات من القرن الماضي، وفقا لأحدث تقرير.وأضاف البطوطي، أن التقرير كشف أن أكثر القطاعات الفرعية تضررا في قطاع السفر والسياحة شركات الطيران وشركات الخطوط الملاحية السياحية واللتان تكبدتا المليارات من الخسائر، حيث أن كلاهما يتسم بالمصروفات العالية حتى أثناء التوقف.وأوضح، أن عمالقة السياحة البحرية ومئات السفن العاطلة تكبّدهم خسائر فادحة، فبعد أن كانت الرحلات البحرية تحقق أرباحا بمليارات الدولارات أصبحت في الوقت الحالي قطاع يستنزف ملاكه وتقدر الخسائر بعشرات المليارات من الدولارات.على الجانب الآخر، تصارع شركات الملاحة الكبرى مثل "TUI Cruises،MSC، Costa، Aida" من أجل البقاء ويعقدون الأمل على التشغيل خلال الصيف القادم، وتأمل في مزيد من الاستقرار خلال النصف الثاني من العام الحالي.