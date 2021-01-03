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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء

الأحد 03/يناير/2021 - 02:39 م
الشبورة
الشبورة
نوران إمام
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تزامنًا مع حدوث الشبورة الكثيفة التي تشهدها البلاد في فترة الصباح والطقس البارد ليلًا، مما دفع هيئة الأرصاد لتنشر تحذيرات من السرعة المبالغ بها على الطرق الزراعية، يرصد "الدستور" في السطور التالية حالة الطقس اليوم وغدا وبعد غدٍ.

تواصل الـ"دستور" مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، والذي بدوره أوضح خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة والتقلبات المفاجئة التي قد تطرأ على الطقس.

وقال إن طقس الأحد يشهد درجات حرارة مائلة للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقسًا دافئا على جنوب سيناء، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلًا، ستشهد طقس باردًا على القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأوضح "شاهين" أن البلاد تشهد صباحًا شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة اليوم الأحد تسجل القاهرة 21 12- الإسكندرية 21 12 - طنطا 21 12- بلطيم 21 14- مطروح 21 09- السلوم 20 10- سيوة 20 06- بورسعيد 22 14.

وعن حالة الطقس غدًا الاثنين، أفاد "شاهين" بأنه سيسود طقس مائل للدفء على معظم الأنحاء دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، والطقس ليلًا بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد بالإضافة لحدوث شبورة مائية كثيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضح "شاهين" درجات الحرارة العظمى والصغرى ليوم الاثنين، حيث ستسجل القاهرة الكبرى 21- 11، الوجه البحرى 21- 11، السواحل الشمالية الغربية 21- 12، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 22- 14، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25- 15، شمال الصعيد 22- 10، جنوب الصعيد 26- 11 درجة مئوية.

وأشار "شاهين" لحالة طقس بعد غدٍ الثلاثاء، حيث سيسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، والطقس ليلًا بارد على معظم الأنحاء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، بالإضافة لحدوث شبورة مائية كثيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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