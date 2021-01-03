استقالة محافظ سلطة النقد الفلسطينية من منصبه

استقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)، اليوم الأحد، من منصبه، بحسب بيان حكومي.وقالت سلطة النقد، إن عزام الشوا تقدم باستقالته إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس من منصبه، لأسباب شخصية دون المزيد من التفاصيل.وشكر «الشوا» عباس على رعايته الكريمة وتوجيهاته الحكيمة خلال رئاسته لسلطة النقد على مدار الخمسة أعوام الأخيرة.وتولى عزام الشوا منصب محافظ سلطة النقد نهاية عام 2015.