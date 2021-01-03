في ذكراه.. صلاح أبوسالم المؤلف الحقيقي لأغنية «على حسب وداد»

رغم أن أغنية على حسب وداد قلبي يابوي٬ التي غناها أكثر من مطرب ومطربة، وإن كان أشهرهم عبد الحليم حافظ وماجدة الرومي٬ إلا أن أغلبنا لا يعرف مؤلفها، إنه الشاعر الغنائي صلاح أبوسالم الذي توفي في ريعان الشباب في مثل هذا اليوم منذ 50 عاما.وعنه يقول المؤرخ الفني خطاب معوض: صلاح أبوسالم صحفي وشاعر غنائي مبدع، وقد رحل في ريعان الشباب في مثل هذا اليوم منذ 50 سنة، ومما يؤسف له فإن المعلومات المتاحة عنه تعد شحيحة ونادرة، والأسوأ من ندرتها أن معظم هذه المعلومات المتاحة ليست صحيحة.وللأسف الشديد فإنه تنتشر الكثير من المعلومات الخاطئة أو الناقصة على الألسنة وفي الصفحات والمواقع الإلكترونية، فمثلا لو سألت من هو مؤلف أغنية "على حسب وداد قلبي يا بوي" التي غناها عبد الحليم حافظ ولحنها الموسيقار بليغ حمدي؟ لسمعت على الفور من يخبرك بأن مؤلفها هو الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، وهذا بالطبع من الأخطاء الشائعة والتي لا نعرف ما هو مصدرها.والحقيقة أن مؤلف هذه الأغنية هو الصحفي والشاعر الغنائي صلاح أبو سالم، الذي كان من أول الشعراء الذين قاموا بدمج الفلكلور بكلمات عاطفية، ونجح في ذلك وكان بالفعل رائدا لهذا النوع من الغناء، ورغم أن معظم أغنيات الصحفي والشاعر الغنائي صلاح أبو سالم تعد مشهورة، وقام بتلحينها كبار الملحنين، وقام بغنائها كبار المطربين، إلا أنه هو نفسه وللأسف الشديد، لم يحظ بالشهرة التي نالتها أغانيه التي كتبها.فمن منا مثلا لم يسمع بأغنية "على حسب وداد قلبي يا بوي" التي قام بغنائها عبد الحليم حافظ، ومن منا لم يسمع أغنيات فيلم "السيرك" التي قام بغنائها محمد رشدي، أو أغنية "دوبني دوب يا هوى" التي غنتها فايزة أحمد؟.وليس هذا فقط، بل غنى له أيضا كل من محرم فؤاد، وهدى سلطان، وعادل مأمون، وكارم محمود، ومحمد قنديل، وشريفة فاضل، وليلى جمال، وعبد اللطيف التلباني، وفايدة كامل، ومحمد العزبي، ومها صبري، وقام بتلحين كلمات أغانيه عبد العظيم محمد، وسيد إسماعيل، وفاروق سلامة، وحلمي بكر، وأحمد صدقي، وغيرهم.ومن المعروف أن أغنية "على حسب وداد قلبي يا بوي" كانت مكتوبة في البداية لتغنيها المطربة إلهام بديع، ولكن عبد الحليم حافظ طلب أن يقوم هو بغنائها بعدما سمع لحنها من الموسيقار بليغ حمدي، مما دعى المطربة إلهام بديع لمحاولة الانتحار حسبما قيل وانتشر في ذلك الوقت.والصحفي والشاعر الغنائي صلاح أبو سالم ولد في يوم 30 أكتوبر سنة 1932 بمركز منوف بمحافظة المنوفية، وتخرج في كلية الآداب قسم الاجتماع من جامعة فؤاد الأول، وبعد تخرجه عمل بوزارة الزراعة، ثم تركها وعمل صحفيا بجريدة الجمهورية التي كان يرسل لها أعماله الإبداعية، واعتمدته الإذاعة مؤلفا للأغاني في سنة 1963.وقد أصبح عضوا بجمعية المؤلفين والملحنين وفي اتحاد الكتاب العرب، وفي خلال ما بين 4 أو 5 سنوات فقط صدر له ما يقرب من 120 أغنية في الإذاعة المصرية وفي شركات الصوتيات المختلفة، وكانت وفاته في مثل هذا اليوم منذ 50 سنة، وتحديدا في يوم 3 يناير سنة 1971 عن عمر يناهز 38 عاما.