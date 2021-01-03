برلمانية: تطبيق إجراءات مواجهة كورونا «أمر لا نقاش فيه»

شددت النائبة أمل سلامة، على ضرورة تخفيض أعداد الموظفين الحاضرين يوميا في الشركات والمصالح والهيئات الحكومية والخاصة، على أن يتم الحضور بالتناوب حرصا على منع تفشي للعدوى بالوباء.وأكدت النائبة، أن الحكومة تعمل جاهدة على حث المواطنين للالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها خلال الأسبوع الماضي.وتابعت عضو مجلس النواب، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة أمر لا نقاش فيه خاصةً بعد زيادة أعداد الحالات المُصابة بفيروس كورونا، مُشددة على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمباني الهيئات والمصالح والديوان العام بالمحافظات والوحدات المحلية والمديريات والإدارات التابعة، وذلك بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات.وأضافت عضو النواب، أنه لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موجها بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار إغلاق دور المناسبات والعزاء، ومراكز الدروس الخصوصية.