«المصري للتأمين» يستعرض آليات تقديم الخدمات الصحية للفقراء

قال الاتحاد المصري لشركات التأمين إنَّه يسعى للوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية وتقديم منتجات التأمين المستدام واستثمار كل وسائل ومزايا التحول الرقمي، خاصة في عمليات التوزيع بهدف تحقيق الشمول التأميني الذي يعد جزء من خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، وفي سبيل ذلك يعقد الاتحاد الشراكات ويقوم بالتعاون مع الجهات والمنظمات والشركات التي يمكن أن تخدم تحقيق هدفه سواء على المستوي المحلي أو الخارجي.أضاف الاتحاد المصري لشركات التأمين، في بيان الأحد، أن الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية المصرية للرعاية الصحية قد كان أحد وسائل وجهود الاتحاد لتفعيل دور شركات التأمين المصري في منظومة الرعاية الصحية للدولة سواء من خلال تقديم خدماتها الإضافية للفئات الأعلى دخلًا أو مساعدة الدولة في الوصول إلى الفئات محدودة الدخل التي لا تصل اليها هذه الخدمات، وبشكل عام تعمل اللجنة العامة لتأمينات الرعاية الصحية بالاتحاد على دراسة التوصيات الخاصة بهذا الملتقي ووضع التصورات الخاصة بتنفيذها على ارض الواقع، وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبا فور الانتهاء من اعداد هذا التصور.