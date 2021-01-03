الأمن العام يضبط 4691 سلاحا ناريا بينها مدفعي «جرينوف»

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية خلال شهر ضبـط 4961 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة (4186) متهما.ضمت (2 جرينوف – 532 بندقية آلية – 846 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 320 مسدس – 3261 فرد محلى – 22553 طلقة مختلفة الأعيرة).كما تم ضبط (11) ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، وضبط (7350) قطعة "سلاح أبيض".يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".تم تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.