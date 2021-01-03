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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أول محضرين لعدم ارتداء الكمامة في دمياط

الأحد 03/يناير/2021 - 01:46 م
ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة
حسام فهمي
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حررت حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أول محضرين لمواطنين في المواصلات العامة دون ارتداء الكمامة، وتطبيق غرامة قدرها ٥٠ جنيها عليهما.

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن هناك تعاون تام بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لمتابعة الموقف الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه اعتبارًا من اليوم الأحد سيتم تطبيق غرامة فورية قيمتها ٥٠ جنيها لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، لافتة إلى أنه في حالة امتناع غير الملتزم بسداد الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وقد شددت المحافظ على جميع الوحدات المحلية والأجهزة التابعة للمحافظة بالالتزام التام بقرارات مجلس الوزراء، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

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