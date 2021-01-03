تصفية 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط 221 آخرين

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية خلال شهر عن مصرع (7) عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط (221 عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية - الغربية – الشرقية – البحيرة – دمياط – الإسماعيلية – السويس – جنوب سيناء – الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج – الأقصر- أسوان) بإجمالى مضبوطات (133) قطعة سلاح نارى (70 بندقية آلية – بندقية لى أنفيلد- بندقية رصاص – 26 بندقية خرطوش – 11 مسدس – 24 فرد محلى الصنع)، (كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2بندقية ضغط هواء– 8 قطع أسلحة بيضاء)، وكذا ضبط (17،835 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 1،705 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 650 جرام لمخدر إستروكس – 80 جرام لمخدر الأفيون – 1918قرص مخدر – 24،600 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5 جرام لمخدر البودر – 60 جرام لمخدر الشابو – 50 جرام لمخدر الهيدرو).يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.