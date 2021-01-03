حي شرق مدينة نصر يقود حملة على البناء المخالف

قاد العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، حملة مكبرة لرفع وإزالة المخالفات وإيقاف الأعمال البنائية المخالفة بشارع الطيران.وأسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات وإيقاف أعمال مباني مخالفة من شارع الطيران وجاري استكمال أعمال رفع الإشغالات وإزالة المخالفات لما يستجد لباقي شوارع الحي.وتابع العميد أحمد أنور رئيس الحي، أعمال إزالة الإعلانات المخالفة اليوم الأحد، حيث تم فيها، إزالة رسالة إعلانية لعدم تسديد الرسوم ورفع فوانيس مخالفة وإزالة بوسترات مخالفة نهاية مصطفى النحاس.وقاد اللواء أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، حملة مكبرة على شارع عطية الصوالحي مع سمير عبدالرؤوف أمام عمر أفندي لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات بصحبة شرطة المرافق بقيادة العميد محمد أبو فريخة، والعقيد مدير إدارة شرطة المرافق هيثم منير والأجهزة التنفيذية المختصة.