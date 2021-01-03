الأمن العام يداهم بؤر الإجرام في 5 محافظات

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها ( 2233 متهم).. وبحوزتهم (104 قطعة سلاح نارى – 449 طلقة مختلفة الأعيرة - 48 قطعة سلاح أبيض).كما تم ضبط (125) قضية إتجار بالمواد المخدرة، تنفيذ (19020) حكم قضائى متنوع، وضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (10) متهمين، ارتكبوا (3) حوادث، ضبط (2) متهمين هاربين ومطلوب ضبطهما، ضبط (1865) قضية أخرى، وضبط وفحص (9626) عنصر إجرامى.يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"