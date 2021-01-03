الأكراد: محاولات إغلاق الحزب تؤكد التصدع في تحالف أردوغان

قالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بيرفين بولدان، أن الأحاديث الدائرة في الآونة الأخيرة حول إغلاق الحزب تكشف أن هناك صدعًا كبيرًا في تحالف الجمهور بين حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان وحليفه الأصغر حزب الحركة القومية المعادي للأكراد.وونقلت وكالة إتكين الاخبارية، قالت بولدان، نحن نأتي من مناخ اعتدنا فيه إغلاق الأحزاب بصورة مستمرة، لكنه يفتح أبوابًا جديدة بصورة مستمرة بدلًا من الأبواب المغلقة. وأود أن أقول إن سياسة إغلاق الأحزاب ستقوي وتوسع من انتشار تلك الأحزاب.وأضافت بولدان: يسعى حزب الحركة القومية منذ فترة طويلة إلى إنشاء أجندات مصطنعة. يفعل ذلك دومًا من خلال أطروحاته حول حزب الشعوب الديمقراطي أو صلاح الدين دميرتاش (زعيم الحزب المعتقل) بكل وضوح، ومثل هذه التصريحات من حزب الحركة القومية تكشف لنا أن هناك صدعًا في (تحالف الجمهور)، أو أننا نقرأ الأمور على هذا النحو. يحاول حزب الحركة القومية إنشاء أجندات جديدة من خلال استهدافنا ومحاولة إلصاقنا بالجرائم.