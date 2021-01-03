ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى أفغانستان لـ52909

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية 203 إصابات جديدة و8 وفيات إثر فيروس كورونا المستجد و114 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الإخبارية الأفغانية، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 52 ألفًا و909 حالات، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 2230 حالة، فيما تماثل 42 ألفًا و405 أشخاص من الفيروس.وأشارت إلى أنه تم إجراء اختبارات طبية حتى الآن لـ204 آلاف و335 شخصًا في المراكز الحكومية، فيما توجد 7 آلاف و596 إصابة نشطة في البلاد.