المخابرات الأفغانية تحبط محاولة اغتيال صحفى

ذكر بيان صادر عن إدارة المخابرات في أفغانستان أنه تم احتجاز عضوين بشبكة "حقاني"، كانا مطلوبين بسبب محاولة اغتيال صحفي في إقليم خوست شرق أفغانستان.وكان المهاجمان في مهمة لاستهداف صحفي بقناة محلية في العاصمة الإقليمية، حسب البيان.ويعتقد أن شبكة "حقاني" ترتبط بعلاقات وثيقة مع حركة طالبان وينظر بعض الخبراء إلى الشبكة بوصفها الذراع العسكرية للمسلحين.وكان مسئولون قد ذكروا، أمس الأول الجمعة، أن صحفيا قتل على أيدي مسلحين في إقليم غور بغرب أفغانستان.