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كيف تعالجين معالجة تقشر بشرة الأطراف والرأس لدى الأطفال الرضع؟

الأحد 03/يناير/2021 - 03:47 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
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تشتكي الكثير من الأمهات من تقشر في منطقة الرجلين واليدين والرأس لدى طفلها الرضيع، فهذه استجابة طبيعية بعد الولادة لدى العديد من الأطفال، فجلد الطفل حديث الولادة يمر بتغيرات كثيرة بما فيها تلك التغيرات الجلدية خلال الأسابيع الأولى من ولادتهم.

يتحدث اليوم لـ"الدستور" الدكتور خالد محمود أخصائي الجلدية عن مشكلة تقشر جلد الرضيع وعلاجها.

يحيط بالجنين أثناء وجوده في الرحم الطلاء الجبني أو الدهني هذا الطلاء يتكون في الأسبوع العشرين من الحمل لكي يحمي جلد الجنين من السائل الأمنيوسي وعند إزالته بعد الولادة يبدأ جلد الطفل بالتقشر خلال أسبوع إلى ثلاثة أسابيع ولو كان التقشر ناتج عن طفح جلدي لونه احمر وجاف، يمكن أن يكون الطفل مصاب حالة اكزيما أو حساسية من المستحضرات التي توضع على بشرته.

- الترطيب:

إن كان جلد الرضيع يتقشر يجب ترطيبه مرتين يوميًا مع التدليك بلطف فهذه الخطوة تساعد على التخلص من الجلد الجاف ولكن من المهم استشارة الطبيب لكي يحدد الكريم الموضعي المناسب حسب حالته.

- الحفاظ على مستويات السوائل داخل جسم الرضيع

يجب الحرص على تقديم الكمية الكافية من الرضاعة الطبيعية أو الصناعية للرضيع، فهذا الأمر يساعد على الترطيب الداخلي للجسم فيمنع جفاف بشرته.

- تركيب جهاز ترطيب في المنزل:

في حالة كان الهواء المحيط بالطفل جاف، سينعكس ذلك على بشرة الطفل وتبدأ بالتقشر ويجب أن تحذر الأم من الاستخدام المستمر لمكيف الهواء الذي يحرم الغرفة من الرطوبة الطبيعية ويجعل الهواء جاف، لذلك لا يجب أن تتردد الأم بتركيب جهاز ترطيب الذي يعيد الرطوبة في الغرفة إلى طبيعتها.

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