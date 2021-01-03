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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عنبه» يتفقد مطار القاهرة ويتابع الاستعداد لاستقبال منتخبات كأس العالم لليد

الأحد 03/يناير/2021 - 02:00 م
الطيار محمد منار
الطيار محمد منار عنبه
فاتن غلاب
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أجرى الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، والطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، ولفيف من قيادات الوزارة، جولة تفقّدية اليوم بصالة (4) بمطار القاهرة الدولى لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال الفرق الرياضية المشاركة في البطولة والشخصيات الهامة من الاتحاد الدولي لكرة اليد وكذا وسائل الإعلام من جميع دول العالم.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة جمهورية مصر العربية بطولة كأس العالم لكرة اليد خلال الفترة من ١٣ حتى ٣١ يناير الجاري بمشاركة ٣٢ دولة.

وخلال الجولة تأكد من الانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال ضيوف مصر من الوفود والمنتخبات المشاركة فى البطولة، واطمأن على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يتم اتباعها مع المسافرين والعاملين داخل المطار للوقاية من فيروس كورونا.

كما تفقد الوزير سير العمل بغرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تم تشكيلها من ممثلي الجهات والوزارات المعنية بالحدث لمتابعة وصول الوفود وإنهاء كل إجراءاتهم بسهولة ويسر تام وتقديم كل التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع العلاقات العامة بمصر للطيران وميناء القاهرة الجوى والمصرية للمطارات، وأكد الوزير أن غرفة العمليات بالمطار تعمل على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة وصول الفرق والبعثات أولاً بأول وإزالة كل الصعوبات التي قد تواجههم.

وأثنى وزير الطيران على الجهود المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة المنظمة للبطولة والتناغم والتنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية بالمطار لإنجاح البطولة، وذلك وفقًا لرؤية واستراتيجية مجلس الوزراء، حيث وجه بتذليل كل العقبات أمام ضيوف مصر المشاركين فى هذا الحدث العالمى وتوفير كل التسهيلات اللازمة، مشددًا على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحي بالمطار، للحفاظ على صحة وسلامة البعثات الرياضية المشاركة في الحدث، للخروج بصورة مشرفة تليق بصورة جمهورية مصر العربية أمام العالم.

وتقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للبطولة فضلًا عن قيام الشركة بالترويج للبطولة على متن طائراتها من خلال وضع شعار وتميمة البطولة على واجهة عدد من الطائرات وعلى غطاء الرأس الـ headrest على جميع مقاعد الطائرات، وكذا إذاعة مادة فيلمية عن الحدث على شاشات الطائرات وفي المطار.

وفي السياق نفسه استقبل مطار القاهرة اليوم منتخب اليابان، وهو أول منتخب مشارك في البطولة، يصل إلى القاهرة، ويليه وصول باقي المنتخبات.
«عنبه» يتفقد مطار القاهرة ويتابع الاستعداد لاستقبال منتخبات كأس العالم لليد
«عنبه» يتفقد مطار القاهرة ويتابع الاستعداد لاستقبال منتخبات كأس العالم لليد
«عنبه» يتفقد مطار القاهرة ويتابع الاستعداد لاستقبال منتخبات كأس العالم لليد
«عنبه» يتفقد مطار القاهرة ويتابع الاستعداد لاستقبال منتخبات كأس العالم لليد

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