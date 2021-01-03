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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا.. اعتقال 129 ألفًا في جرائم المخدرات خلال 2020 ووفاة 175 من التعاطي

الأحد 03/يناير/2021 - 01:40 م
سليمان صويلو
سليمان صويلو
أمينة ذكى
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شارك وزير الداخلية التركي سليمان صويلو شارك البيانات المتعلقة بمكافحة المخدرات في عام 2020 عبر حسابه على تويتر، ووفق البيانات تم مصادرة 3 آلاف 689 كيلوجرام من الميتامفاتين، 114 مليون 509 ألف 227 من جذر القنب، 4 ملايين 259 ألف 238 مخدر اصطناعي، 1355 كيلوغرام بونساي، 86 ألف 808 كيلوغرام من القنب، 838 كيلوغرام كوكايين، 13 ألف 226 كيلوغرام هيروين. كما تم ضبط 606 حبة إكتاسي و2 مليون و701 ألف و61 حبة كبتاجون و604 كيلو جرام أفيون.

وإجمالا شهدت تركيا أكثر من 158 ألف عملية أمنية ضد لمكافحة مخدرات، أسفرت عن اعتقال 229 ألفًا و156 شخصًا خلال عام 2020.

وفي فترة 11 شهرًا من عام 2019، توفي 221 شخصًا بسبب المخدرات، وفي 11 شهرًا من عام 2020 توفي 175 شخصًا بسبب المخدرات، وانخفضت الوفيات بنسبة 20.8٪.

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