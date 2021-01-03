الصداع ومص الأصبع.. أعراض الصدمة النفسية عند الأطفال

يتعرض الأطفال الى مواقف خطيرة وصدمات في حياتهم مثل الاشخاص البالغين، تسبب لهم تلك المواقف مشاكل نفسية تنعكس على تصرفاتهم اليومية، لذا يتحدث اليوم لـ"الدستور" الدكتور محمود أمين استشارى الطب النفسي عن أعراض الصدمة النفسية عند الأطفال للقيام بحلها بسرعة.استجابة الأطفال للصدمات تختلف من طفل الى آخر لذلك يجب ان تاخذ الام حذرها بمجموعة من العلامات التى تظهر وأبرزها:- صعوبة النوم.- الخوف والقلق الدائمين.- عدم الابتعاد عن الأهل.- التبول الليلي أو مص الأصبع.- تكرار الطفل للكلام نفسه، والذي يمكن من خلال أن يعبر عن الصدمة التي عاشها.- ضعف التركيز.- الصداع المستمر وآلام المعدة.فإذا كان الطفل يعاني من هذه العلامات بعد تعرضه لصدمة نفسية، يجب على الأم والأب الحديث معه بهدوء وإلهائه عن كل ما يزعجه وإعادة تنشيط ذهنه وجسده عبر القيام بأنشطة يحبها.