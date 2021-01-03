استطلاع رأي جديد يسحق أردوغان خلال شهر ديسمبر الماضي

أجرت شركة متروبول التركية، اليوم الأحد، استطلاع رأي عن اتجاهات الجماهير السياسية خلال شهر ديسمبر للعام الماضي 2020.وتحت عنوان نبض تركيا، أنه حال إجراء انتخابات رئاسية، فإن كفة رئيس بلدية أنقرة عن حزب الشعب الجمهوري، منصور يافاش، ستكون هي الأرجح أمام كفة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.ووفقًا لموقع تي 24 التركي، يبرز الاستطلاع أنه حال إجراء انتخابات مبكرة، فإن 57% من المشاركين في الاستطلاع، يرغبون في الانتقال إلى النظام البرلماني، بينما هناك 34.5% يؤيدون البقاء في النظام الحالي برئاسة أردوغان.وبينت نتائج الاستطلاع تفوق منصور يافاش على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ حصل يافاش على 43.9% من الأصوات، فيما حصل أردوغان على 40.7%.فيما أتى في المرتبة الثالثة رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، وحل في المرتبة الرابعة وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.