ضبط أكثر من 330 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال شهر

نجحت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء خلال شهر، في ضبط 328887 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 240702588 جنيه.يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كل أشكال الخروج عن القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.