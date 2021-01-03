مناقصة لتنفيذ شبكة صرف بقرى سياحية.. التفاصيل والشروط

أعلن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن طرح مناقصة لشركات المتخصصة في تنفيذ شبكات محطات الصرف الصحي والري، لتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة وحراسة منظومة شبكة الصرف الصحي وملحقاتها بمركز العلمين السياحي بجهاز القرى السياحية، إحدى الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 399 جنيها.وأوضح اتحاد المقاولين، في بيان، أنه يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز بموعد غايتة جلسة فتح المظاريف الفنية، حيث يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتداتي بقيمة 105 آلاف جنيه، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.وأضاف أنه ستعقد جلسة الاستفسارات يوم الأحد 24 يناير الجاري بمقر الجهاز، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير.وأشار إلى أن الفئة التصنيف المناسبة لتنفيذ المناقصة "الفئة الثانية" أعمال صيانة وتشغيل محطات وشبكات المياه الصرف الصحي والتحلية والرفع والمعالجة، وسيتم إخطار المقبولين فنيا في موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.